"Ti vergogni dei tuoi figli disabili". Bufera per il questionario choc

lino4219 : RT @repubblica: 'Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabili?', il questionario-shock del Comune di Nettuno [di Clemente Pistilli] https://t… - brubagher : Ma la domanda è: quanto si vergognano le istituzioni che hanno concepito questo ignobile questionario? Quanto? 'Qu… - CorriereCitta : Disabilità, questionario choc a Nettuno: ‘Da 1 a 4 quanto ti vergogni dei tuoi figli’ ? - foyli : RT @repubblica: 'Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabili?', il questionario-shock del Comune di Nettuno [di Clemente Pistilli] https://t… - ilovegossip5 : RT @repubblica: 'Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabili?', il questionario-shock del Comune di Nettuno [di Clemente Pistilli] https://t… -

Da zero a quattro, quanto tidel tuo familiare Quanto risentimento provi nei suoi confronti Ancora: Quanto non ti senti a tuo agio quando hai amici a casa Sono queste solo alcune delle imbarazzanti domande a cui a ......precisando come proprio gli ultimi anni sono stati segnati da un profondo dolore a causa... Che si'. "Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabili", il questionario-shock del Comune di Nettuno A Nettuno, in provincia di Roma, il comune ha disposto un questionario per le famiglie con una persona disabile che chiedono un bonus spese. Le domande però hanno destato rabbia e indignazione ...Un questionario a dir poco imbarazzante quello che si sono trovati a compilare i cittadini di Nettuno con a carico dei familiari disabili. ‘Da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare Quan ...