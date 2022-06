Pubblicità

ilfaroonline : Sul pontino, Reddito di cittadinanza a 4 condannati: dovranno restituire 27mila euro - infotemporeale : Itri / “Cuore Sicuro”: potenziata le rete di defibrillatori sul territorio comunale -

Il Faro online

... arricchita dallo stupendo arcipelago, distribuita su 24 comuni per un totale di quasi un ...5 milioni di chiamate, identificando i primi due casi accertati di Covidterritorio nazionale e ...Giuntiposto, gli operanti provavano più volte a citofonare, senza tuttavia ottenere risposta. L'uomo che aveva effettuato la segnalazione veniva quindi ricontattato telefonicamente e riferiva di ... Sul pontino, Reddito di cittadinanza a 4 condannati: dovranno restituire 27mila euro Settembre 2021, stavamo uscendo da un’estate di speranze anti covid ed entrando nella dura fase finale della pandemia. Terracina, la città amata da Aldo Moro, che vi andava anche in inverno per lunghe ...I Games di Sport Estate sono arrivati a far tappa presso lo stabilimento Kusi Beach Club. Un successo alla presenza di oltre 150 partecipanti nelle sole ore pomeridiane. Non si ferma l’iniziativa del ...