Pubblicità

fisco24_info : Spread Btp-Bund: parte calmo a 190 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro al 3,53% - pemar2 : @Tamara22358522 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La verità è che tu sei un analfabeta economica che non si vergogna… - wallstreetita : RT @alfrig409: #Bce e lo #scudo salva #Btp: Scope Ratings presenta la soluzione #antiSpread. Fondamentale questo fattore - Eraclanius : RT @muenzenberg: Lo 'scudo anti spread' per salvare l'Italia dal #default sul mostruoso debito pubblico (2.800 mld) è la #Bce che continua… - Paola48277121 : RT @HowardRoarkjr: ???? Valore dello Spread BTP Italia-BUND 10 Anni il 14 giugno alle 14:20 - 251.7 ?? #DraghiVatteneSUBITO #Russia #Ucrain… -

trae Bund tedeschi a 10 anni senza grandi variazioni in avvio della seduta sui mercati telematici: il differenziale si muove attorno a quota 190 contro i 189 punti base della chiusura di ......potrebbero essere rappresentate dalla possibilità di trasformare i crediti d'imposta in... d'altronde l'inflazione galoppante, l'incremento deglie gli annunci della BCE già stanno ...La BCE dovrebbe presentare i dettagli tecnici del suo scudo anti-spread al board di luglio, ma le prime indiscrezione rivelano il bluff ...L'emissione del Btp Italia non è stata un successo. E non va sottovalutata la situazione politica spagnola che potrebbe far salire lo spread iberico ...