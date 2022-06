Soleil Sorge, l’ex fidanzato non nasconde più la malattia: così si è mostrato sui social (Di giovedì 23 giugno 2022) l’ex partner della bellissima influencer Soleil Sorge ha deciso di parlare apertamente della malattia che da tempo lo affligge, e così ha pubblicato per i followers che seguono il suo profilo Instagram degli scatti molto particolari. Ecco come si è mostrato sui suoi canali ufficiali social. Il fidanzato della ex gieffina non vuole più nascondersi. Scopriamo cosa ha raccontato. Soleil-Sorge-Altranotizia-(Fonte: Google)Uno dei “vecchi” partner di Soleil Sorge un po’ di tempo fa ha scoperto di avere una malattia che colpisce la pelle e ha deciso di apparire sul web con i segni dovuti alla patologia di cui soffre, per parlarne ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 23 giugno 2022)partner della bellissima influencerha deciso di parlare apertamente dellache da tempo lo affligge, eha pubblicato per i followers che seguono il suo profilo Instagram degli scatti molto particolari. Ecco come si èsui suoi canali ufficiali. Ildella ex gieffina non vuole piùrsi. Scopriamo cosa ha raccontato.-Altranotizia-(Fonte: Google)Uno dei “vecchi” partner diun po’ di tempo fa ha scoperto di avere unache colpisce la pelle e ha deciso di apparire sul web con i segni dovuti alla patologia di cui soffre, per parlarne ...

