Quanto potrebbe valere Di Maio alle urne secondo i sondaggisti? (Di giovedì 23 giugno 2022) Il MoVimento 5 Stelle è stata, per anni, la patria degli addii. Da quel 4 marzo del 2018, quando le urne elettorali diedero ai pentastellati la maggioranza alla Camera e al Senato, le fratture interne e le espulsioni sono state quasi all'ordine del giorno. Ma quella più clamorosa e rumorosa è arrivata nei giorni scorsi, con la sfiducia – di fatto – nei confronti del numero uno della Farnesina e la scissione che ha provocato una diaspora a Cinque Stelle. E ora, in vista delle Politiche del 2023, ci si interroga sul futuro e sul peso elettorale – secondo i sondaggi – di Luigi Di Maio. Sondaggi Di Maio, Quanto potrebbe valere il suo nome alle elezioni "Insieme per il futuro" è solamente una tappa necessaria. Occorreva, infatti, un gruppo parlamentare per ...

