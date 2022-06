Processo Portanova: agli atti anche una chat di Ethan dei Maneskin (Di giovedì 23 giugno 2022) Processo Portanova. È delicata l’indagine per stupro nata dalla denuncia di una studentessa di 22 anni che ha accusato il calciatore del Genoa ed i suoi amici di violenza sessuale di gruppo. I fatti sono accaduti a luglio 2021. La decisione — di mandare o meno a Processo il calciatore del Genoa e gli altri — spetta al giudice per l’udienza preliminare di Siena. Ora però spuntano dei nuovi elementi sul caso. Come riporta il Corriere della Sera, l’avvocato Alessandro Betti — difensore del cugino di Portanova — ha depositato la relazione di una psicologa forense che ha analizzato le chat whatsapp della ragazza. Leggi anche: Violenza sessuale alle porte di Roma: ‘Ero in auto, due nordafricani mi hanno minacciata e violentata’ Processo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022). È delicata l’indagine per stupro nata dalla denuncia di una studentessa di 22 anni che ha accusato il calciatore del Genoa ed i suoi amici di violenza sessuale di gruppo. I fsono accaduti a luglio 2021. La decisione — di mandare o meno ail calciatore del Genoa e gli altri — spetta al giudice per l’udienza preliminare di Siena. Ora però spuntano dei nuovi elementi sul caso. Come riporta il Corriere della Sera, l’avvocato Alessandro Betti — difensore del cugino di— ha depositato la relazione di una psicologa forense che ha analizzato lewhatsapp della ragazza. Leggi: Violenza sessuale alle porte di Roma: ‘Ero in auto, due nordafricani mi hanno minacciata e violentata’...

