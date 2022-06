Ortensie super colorate? Il rimedio che non immagini

Leggi su formatonews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo avere delle incantevolidai colori bellissimi che lasceranno tutti senza parole. Oggi vi vogliamo svelare un segreto che in pochi conoscono ovvero come far avere alle, che sono una pianta incredibilmente bella un colore forte che incanta solamente a vederle. (pixabay)Molto spesso, infatti hanno colori molto tenui quindi cosa possiamo fare per migliorare la situazione? Tanto passa sia dal terreno che dai suoi componenti, ad esempio la pianta deve avere ferro ed alluminio. Ma come possiamo fare? Mettiamo un chiodo vicino alla radice e se vogliamo un coloro più verso l’azzurro il nostro terreno deve essere acido, mentre se preferiamo il colore rose deve essere alcalino. Come possiamo realizzarlo però quest’ultima? Dobbiamo concimare la terra con una sostanza per il terreno che lo ...