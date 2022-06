Maturità 2022, Liliana Segre racconta quando diede lei l'esame e rivela: 'Mio nipote non ha fatto il tema su di me...' (Di giovedì 23 giugno 2022) Liliana Segre, senatrice a vita e presidente della Commissione parlamentare sui reati d'odio, è stata protagonista della prima prova scritta dell'esame di Maturità 2022. La sua conversazione con ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 giugno 2022), senatrice a vita e presidente della Commissione parlamentare sui reati d'odio, è stata protagonista della prima prova scritta dell'di. La sua conversazione con ...

Pubblicità

adelphiedizioni : «È proprio strano vedere un'intera specie - miliardi di persone - ascoltare combinazioni di note prive di significa… - Agenzia_Ansa : All'esame di Maturità un docente ha scoperto un errore in una delle tracce proposte per il tema di italiano, che si… - SkyTG24 : Maturità, a Orzinuovi un professore scopre un errore nella traccia del tema su Pascoli - biciofab : RT @nuova_venezia: Maturità, gli dèi della cultura pop in soccorso dei maturandi: spopolano i santini autoprodotti di Harry Styles, Alberto… - AGisotti : Quella campanella che non suona più. I ragazzi italiani affrontano in questi giorni gli esami di maturità, ma per… -