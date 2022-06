L’ultima di Donatella Di Cesare | posta il murales in cui Draghi tiene al guinzaglio Di Maio

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) “Di– la faccia livida e untuosa dell’asservito al potere. L’impostore funambolico, il camaleonte trasformista. E dietro quella maschera di sottomissione solo l’attaccamento alle poltrone di governo”. Parola diDi, professoressa all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e autrice al Fatto Quotidiano. Lo scrive in un post su Facebook, che continua così: “Il M5S finisce nel peggiore dei modi, implode in tempo di guerra, tradendo le speranze di un popolo che non si rassegnava a restare senza voce. Questo tracollo (che si poteva prevedere, seppure non in tempi così brevi) aumenterà il senso di impotenza, la sfiducia nel cambiamento, la diffidenza verso la democrazia”. Ma la filosofa non s ferma qui euna foto delche ritrae Luigi Dial ...