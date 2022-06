Loro gli rubano i limoni. E lui spara e li uccide: la confessione dell’uomo di Acireale (Di giovedì 23 giugno 2022) Uccisi perché rubavano i limoni. Sono morti così Vito Cunsolo, 29 anni, e Virgilio Cunsolo Terrano, di 30. Giuseppe Battiato, un agricoltore di 50 anni, è stato fermato da carabinieri di Acireale nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Catania sul duplice omicidio in un fondo agricolo di contrada Pennisi. Uccisi perché rubavano limoni Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sparato ai due giovani per il continuo ripetersi dei furti di limoni nel suo agrumeto. Lo avrebbe ammesso lui stesso, assumendosi le proprie responsabilità. Il pensionato ha dichiarato di essere stato svegliato durante la notte dalla presenza in casa sua dei due giovani, che giorni prima l’avrebbero minacciato e invitato ad abbandonare la proprietà. Poi avrebbe fatto fuoco con una pistola che teneva “sotto il cuscino per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Uccisi perché rubavano i. Sono morti così Vito Cunsolo, 29 anni, e Virgilio Cunsolo Terrano, di 30. Giuseppe Battiato, un agricoltore di 50 anni, è stato fermato da carabinieri dinell’ambito dell’inchiesta della Procura di Catania sul duplice omicidio in un fondo agricolo di contrada Pennisi. Uccisi perché rubavanoSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbeto ai due giovani per il continuo ripetersi dei furti dinel suo agrumeto. Lo avrebbe ammesso lui stesso, assumendosi le proprie responsabilità. Il pensionato ha dichiarato di essere stato svegliato durante la notte dalla presenza in casa sua dei due giovani, che giorni prima l’avrebbero minacciato e invitato ad abbandonare la proprietà. Poi avrebbe fatto fuoco con una pistola che teneva “sotto il cuscino per ...

