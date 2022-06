LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Codia e Burdisso, niente finale. Francesca Fangio vuole stupire nei 200 rana (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 18.23: Ora la prima semifinale dei 200 dorso donne. Nella seconda Margherita Panziera. Al via Salcutan (Mda), Bernat (Pol), Masse (Can), Peng (Chn), White (Usa), Terebo (Fra), Georgieva (Bul), Leguizamon (Col) 18.21: Al via domani in finale Milak, Mizunuma, Liendo Edwards, Ponti, Bucher, Majerski, Temple, Andrew 18.20: Domina Milak con una grande vasca di ritorno a 50?14, secondo il giapponese Mizunuma con 50?81, terzo lo svizzero Ponti con 51?18 18.19: niente da fare per gli azzurri che sono fuori dalla finale. ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI18.23: Ora la prima semidei 200 dorso donne. Nella seconda Margherita Panziera. Al via Salcutan (Mda), Bernat (Pol), Masse (Can), Peng (Chn), White (Usa), Terebo (Fra), Georgieva (Bul), Leguizamon (Col) 18.21: Al via domani inMilak, Mizunuma, Liendo Edwards, Ponti, Bucher, Majerski, Temple, Andrew 18.20: Domina Milak con una grande vasca di ritorno a 50?14, secondo il giapponese Mizunuma con 50?81, terzo lo svizzero Ponti con 51?18 18.19:da fare per gli azzurri che sono fuori dalla. ...

