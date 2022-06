Lite a San Giorgio del Sannio tra due uomini, un ferito (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Due uomini di nazionalità straniera hanno avuto una Lite nella nottata di ieri nel centro di San Giorgio del Sannio, in viale Spinelli. L’alterco, tra l i due uomini si è concluso con il ferimento un nord africano, un 28enne che ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere avendo riportato una frattura scomposta al setto nasale. L’altra persona non ha riportato ferite. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo radiomobile di Benevento e ora sta svolgendo le indagini per ricostruire le cause del litigio che comunque appaiono futili e che sarebbero state determinate dallo stato di ubriachezza del nord africano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) – Duedi nazionalità straniera hanno avuto unanella nottata di ieri nel centro di Sandel, in viale Spinelli. L’alterco, tra l i duesi è concluso con il ferimento un nord africano, un 28enne che ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere avendo riportato una frattura scomposta al setto nasale. L’altra persona non ha riportato ferite. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo radiomobile di Benevento e ora sta svolgendo le indagini per ricostruire le cause del litigio che comunque appaiono futili e che sarebbero state determinate dallo stato di ubriachezza del nord africano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

