Le confessioni di Zidane sulla testata a Materazzi | “non disse niente di mia madre”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Le qualità di Zinedinenon sono state mai in discussione, il francese si è messo in mostra come uno dei migliori calciatori della storia calcio. Era dotato di una qualità sopra la media e nel corso della carriera è riuscito a conquistare tanti trofei, da giocatore e allenatore. Una delle pagine più brutte della sua carriera si è registrata al Mondiale del 2006, il calciatore ha perso la testa rifilando unaa Marco, in occasione della finale contro l’Italia. Il gesto è risultato fatale per l’andamento della partita. Oggifesteggia il 50° compleanno, per l’occasione ha deciso di parlare di presente e futuro. “Se torno ad allenare è per vincere. Lo dico con tutta modestia. Ecco perché non posso andare da nessuna parte”, ha detto a L’Equipe. “Il Psg? Mai dire mai”....