Il Guardian racconta l’uscita di scena di Granovskaia: Boehly fa le trattative in prima persona (Di giovedì 23 giugno 2022) Marina Granovskaia, alla fine, esce di scena. Dopo diverse settimane di dubbi, ripensamenti, dietrofront. Inizialmente la sensazione era che sarebbe rimasta almeno fino alla fine della sessione di calciomercato. Poi, lunedì, la svolta. Mercoledì, ieri, la conferma. La dirigente sarà coinvolta «nella misura necessaria per supportare la transizione», ad interim. Poi andrà via. Dopotutto – scrive il Guardian – perché restare? La trattativa-lampo per la cessione di Lukaku dimostra che spazio per la plenipotenziaria del governo Abramovich non ce n’è più: Boehly si muove in autonomia. Quando l’Inter ha s’è mossa per il ritorno di Lukaku in prestito, la scorsa settimana, è stato Todd Boehly a sedersi al tavolo delle trattative per conto del Chelsea. Il nuovo proprietario americano del Chelsea ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Marina, alla fine, esce di. Dopo diverse settimane di dubbi, ripensamenti, dietrofront. Inizialmente la sensazione era che sarebbe rimasta almeno fino alla fine della sessione di calciomercato. Poi, lunedì, la svolta. Mercoledì, ieri, la conferma. La dirigente sarà coinvolta «nella misura necessaria per supportare la transizione», ad interim. Poi andrà via. Dopotutto – scrive il– perché restare? La trattativa-lampo per la cessione di Lukaku dimostra che spazio per la plenipotenziaria del governo Abramovich non ce n’è più:si muove in autonomia. Quando l’Inter ha s’è mossa per il ritorno di Lukaku in prestito, la scorsa settimana, è stato Todda sedersi al tavolo delleper conto del Chelsea. Il nuovo proprietario americano del Chelsea ...

