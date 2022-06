Higuain: 'Ho subito l'odio dei tifosi del Napoli e in 8 partite ho fatto 6 gol' (Di giovedì 23 giugno 2022) " È stato molto difficile per me prendere quella decisione, perché sapevo tutto ciò che avrebbe comportato, ma non ho mai avuto dubbi . Potevo avere più amore e maggiore felicità, non avevo motivi per ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 giugno 2022) " È stato molto difficile per me prendere quella decisione, perché sapevo tutto ciò che avrebbe comportato, ma non ho mai avuto dubbi . Potevo avere più amore e maggiore felicità, non avevo motivi per ...

Pubblicità

CorSport : #Higuain: 'Ho subito l'odio dei tifosi del #Napoli e in 8 partite ho fatto 6 gol' ?? - sportli26181512 : #Higuain: 'Ho subito l'odio dei tifosi del #Napoli e in 8 partite ho fatto 6 gol': 'Giocavamo benissimo, segnai 36… - ZonaBianconeri : RT @Viglianesi_San: #Higuain a #TyCSports ci va pesante contro quella #Bandesciem. #Pipita: 'Nella vita il male torna indietro: ho subit… - Viglianesi_San : #Higuain a #TyCSports ci va pesante contro quella #Bandesciem. #Pipita: 'Nella vita il male torna indietro: ho s… - fanpage : “Nella vita il male torna tutto indietro… ha subito insulti e tanto odio dai tifosi del Napoli ma poi in 8 partite… -