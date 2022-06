Grey's Anatomy 18: il finale è un'occasione sprecata (Di giovedì 23 giugno 2022) Il finale della 18esima stagione del medical drama più longevo di sempre unisce i dubbi di Meredith Grey a quelli della sua interprete Ellen Pompeo, senza, tuttavia, trovare il coraggio della mossa decisiva Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) Ildella 18esima stagione del medical drama più longevo di sempre unisce i dubbi di Mereditha quelli della sua interprete Ellen Pompeo, senza, tuttavia, trovare il coraggio della mossa decisiva

