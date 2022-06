Gori a Bucha, a Bergamo “guerra” social nel PD. E la Lega soffia sul fuoco (Di giovedì 23 giugno 2022) Bergamo. Non si placa la polemica sul voto di astensione di Oriana Ruzzini, consigliera del Partito Democratico, sulla missione che ha visto protagonista Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, a Bucha, per siglare il gemellaggio tra le due città, la sua e quella ucraina. Una querelle un po’ stantìa, considerato che la decisione unanime del consiglio comunale di far volare il primo cittadino e impegnarlo ufficialmente in un gesto nobile che vale più di mille parole, risale a quasi un mese e mezzo fa. Lo stesso Gori che, nel pomeriggio di mercoledì, ha postato sulla propria pagina Facebook, cinque righe che mettono il punto alla vicenda: “Nel 2020, quando Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiutare. Il gemellaggio firmato oggi con ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 giugno 2022). Non si placa la polemica sul voto di astensione di Oriana Ruzzini, consigliera del Partito Democratico, sulla missione che ha visto protagonista Giorgio, sindaco di, a, per siglare il gemellaggio tra le due città, la sua e quella ucraina. Una querelle un po’ stantìa, considerato che la decisione unanime del consiglio comunale di far volare il primo cittadino e impegnarlo ufficialmente in un gesto nobile che vale più di mille parole, risale a quasi un mese e mezzo fa. Lo stessoche, nel pomeriggio di mercoledì, ha postato sulla propria pagina Facebook, cinque righe che mettono il punto alla vicenda: “Nel 2020, quandovenne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiutare. Il gemellaggio firmato oggi con ...

giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - giorgio_gori : In questi giorni ho incontrato i sindaci di Bucha e di Kiev, ministri del governo ucraino e semplici cittadini. Nes… - davideprandi : RT @PierMaran: Oggi il Sindaco di Bergamo @Giorgio_Gori è a Bucha per siglare gemellaggio tra due città. Una storia di solidarietà che si r… - S3b4st14nP : RT @ComunediBergamo: Bergamo e #Bucha città 'gemelle': siglato oggi l'accordo dai Sindaci @giorgio_gori e Fedoruk nel municipio della città… - la_pippi : RT @PierMaran: Oggi il Sindaco di Bergamo @Giorgio_Gori è a Bucha per siglare gemellaggio tra due città. Una storia di solidarietà che si r… -