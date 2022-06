(Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – “La prevenzione vaccinale non sia la cenerentola del sistema sanitario; le vaccinazioni sono strategiche ed essenziali; nessunatrae e raccomandate: sono tutte importantissime e tutte quelle previste dai Lea offerte in forma attiva e gratuita”. Così Roberto Ieraci, infettivologo e vaccinologo Gruppo Strategie vaccinali Regione Lazio, partecipando alla Tavola rotonda ‘Pre-occupiamoci della meningite nel Lazio’, evento phygital trasmesso in diretta streaming sui profili Facebook e Youtube e sul sito di Adnkronos, che ha promosso l’iniziativa con il supporto non condizionante di GlaxoSmithKline. “La parola meningite – osserva Amelia Vitiello, presidente del comitato nazionale Liberi dalla meningite – è sempre accostata al fatto che sia una malattia rara. Il vaccino non èo e, nell’immaginario ...

Pubblicità

bambinogesu : Hai dubbi sull'alimentazione a casa di bambini e ragazzi che seguono una terapia? Parla al telefono con gli esperti… - AlexBazzaro : Gli esperti di nulla nemici della nostra libertà. - domenicosabell1 : Donna folgorata e uccisa da un fulmine mentre è a spasso coi cani. Gli esperti: «C'è una tempesta, non uscite» - Lopinionista : Gli esperti: 'Superare la distinzione tra vaccini raccomandati e obbligatori' - robanza1 : RT @bambinogesu: Hai dubbi sull'alimentazione a casa di bambini e ragazzi che seguono una terapia? Parla al telefono con gli esperti del Se… -

Adnkronos

...molto preoccupante soprattutto in vista dell' alto tasso di contagi che stanno evolvendo in malattie e che stanno aumentando la pressione sugli ospedali' VACCINI - Come ripetono da mesi,...Austin III per questi potenti strumenti! L'estate sarà calda peroccupanti russi. E l'ultima ... "Secondo le verifiche compiute dagli- si legge in un comunicato dell'Unesco - 152 siti ... Gli esperti, 'diffondere gli strumenti per prevenire la meningite' «I nostri emendamenti al decreto Aiuti vanno proprio nella direzione di sbloccare la stretta creditizia che si è determinata dopo gli improvvidi ... secondo molti esperti, intorno a metà ...Il virus della poliomielite È colpa di Bill Gates e di Anthony Fauci che vogliono controllare il pianeta con i vaccini e i microchip: l'ennesima bufala dei no vax ...