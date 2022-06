Gimbe, impennata casi +58,9%, aumentano ricoveri e intensive (Di giovedì 23 giugno 2022) impennata dei contagi da Covid - 19, con un aumento del +58,9% in una settimana. aumentano anche i ricoveri ordinari (+14,4%) e le terapie intensive (+12,6%). Lo evidenzia il monitoraggio della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022)dei contagi da Covid - 19, con un aumento del +58,9% in una settimana.anche iordinari (+14,4%) e le terapie(+12,6%). Lo evidenzia il monitoraggio della ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari… - Radio1Rai : #COVID ???'È mancata la consapevolezza negli ultimi mesi che siamo sempre all'interno di una #pandemia. Più la circo… - Cartabellotta : RT @Agenzia_Ansa: Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+14,4… - glooit : Gimbe: impennata di contagi Covid +58,9% in una settimana, aumentano ricoveri e intensive leggi su Gloo… - DavideTomasello : Compatrioti, smettete di farvi sti cazzo di tamponi per un naso che cola! Capisco che vi danno pure il contentino d… -