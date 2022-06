GF VIP | “Non parlo di queste cose!”: lui si trattiene, lei fa una rivelazione bollente (Di giovedì 23 giugno 2022) Una coppia nata all’interno del GF VIP si è lasciata andare in una lunga intervista. La rivelazione, però, è scottante: imbarazzo tangibile GF VIP (Youtube)Il reality show condotto da Alfonso Signorini è un ambiente molto curioso e interessante, soprattutto per quanto riguarda le relazioni interpersonali. All’interno del GF VIP, infatti, ogni concorrente svela lati di sé spesso inediti, nel bene e nel male. È questo che permette la nascita di nuove amicizie e nuovi amori tra persone che, magari, si conoscevano già fuori: il reality fa cadere le maschere. Una coppia nata proprio nella casa del GF VIP, nelle ultime ore, ha raccontato alcuni retroscena della propria quotidianità. In particolare, lei si è lasciata andare a dettagli bollenti del loro amore: l’imbarazzo di lui era palpabile, ma ormai la verità era stata detta. GF VIP: Paolo Ciavarro non ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 giugno 2022) Una coppia nata all’interno del GF VIP si è lasciata andare in una lunga intervista. La, però, è scottante: imbarazzo tangibile GF VIP (Youtube)Il reality show condotto da Alfonso Signorini è un ambiente molto curioso e interessante, soprattutto per quanto riguarda le relazioni interpersonali. All’interno del GF VIP, infatti, ogni concorrente svela lati di sé spesso inediti, nel bene e nel male. È questo che permette la nascita di nuove amicizie e nuovi amori tra persone che, magari, si conoscevano già fuori: il reality fa cadere le maschere. Una coppia nata proprio nella casa del GF VIP, nelle ultime ore, ha raccontato alcuni retroscena della propria quotidianità. In particolare, lei si è lasciata andare a dettagli bollenti del loro amore: l’imbarazzo di lui era palpabile, ma ormai la verità era stata detta. GF VIP: Paolo Ciavarro non ...

Pubblicità

rosabarsotti : Raffaella Carrà, il ricordo di Barbara Boncompagni: “Non ho superato la perdita” - WVERITASW : RT @4everAnnina: Fai come i vip: posta anche tu un selfie triste perché hai il covid. Per una buona riuscita non pettinarti per una settima… - romanino48 : RT @intuslegens: Angeli del cazzo. Perché, mentre Stramezzi curava i pazienti, voi aspettavate che si aggravassero, poi li intubavate e mor… - djubor : RT @intuslegens: Angeli del cazzo. Perché, mentre Stramezzi curava i pazienti, voi aspettavate che si aggravassero, poi li intubavate e mor… - lorenzmariapia : RT @intuslegens: Angeli del cazzo. Perché, mentre Stramezzi curava i pazienti, voi aspettavate che si aggravassero, poi li intubavate e mor… -