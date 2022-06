Draghi in pressing sul tetto al prezzo del gas, chiesto un vertice Ue ad hoc (Di giovedì 23 giugno 2022) La mossa è arrivata un po' a sorpresa. Mario Draghi, nella prima giornata di lavori del Consiglio europeo, ha chiesto un summit europeo straordinario da tenersi a luglio e dedicato solo ai temi dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) La mossa è arrivata un po' a sorpresa. Mario, nella prima giornata di lavori del Consiglio europeo, haun summit europeo straordinario da tenersi a luglio e dedicato solo ai temi dell'...

