Delega fiscale: Camera approva, ora torna al Senato. Il nodo del catasto (Di giovedì 23 giugno 2022) Nonostante le assicurazioni della maggioranza il testo approvato non sembra escludere la possibilità di aggravi di tasse sulla casa, anche se non immediatamente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 giugno 2022) Nonostante le assicurazioni della maggioranza il testoto non sembra escludere la possibilità di aggravi di tasse sulla casa, anche se non immediatamente L'articolo proviene da Firenze Post.

