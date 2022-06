Covid | i dati Gimbe | +59% di contagi in 7 giorni Le province con l' incidenza più alta

Pubblicità

Avvenire_Nei : #Covid: numeri in aumento, iniziata una nuova ondata estiva con cui convivere - SemplicementeGL : RT @a_meluzzi: Gimbe, l'oracolo italiano dei dati sul Covid è finanziato dalle Big Pharma - L'INDIPENDENTE - cronachemezzog : COVID, I DATI DI ABRUZZO, BASILICATA, MOLISE E PUGLIA - cronachelucane : COVID, I DATI DI ABRUZZO, BASILICATA, MOLISE E PUGLIA - Aggiornamenti sulla situazione epidemiologica -… - AuricchioAurora : RT @a_meluzzi: Gimbe, l'oracolo italiano dei dati sul Covid è finanziato dalle Big Pharma - L'INDIPENDENTE -

In salita, dunque, gli indicatori ospedalieri con l'area medica che segna un incremento di oltre 700 posti lettoin 10 giorni. Calano invece i decessi, che segnano un - 19%, ultimo dato di ...Per la prima volta da cinque settimane, inoltre, si registra un ricovero pediatrico in terapia intensiva per. Intanto, secondo idel bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono ...(Adnkronos) - 'Abbiamo dimostrato anche nel contesto di questa fiammata estiva del Covid una assoluta immaturità come sistema Italia, la critica ...In sette giorni i casi di Covid in Italia sono aumentati del 58,9%. Alla base dell'impennata c'è la variante Omicron 5 che ha ...