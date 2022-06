Cooperazione: commissaria Ue Urpilainen, 'rispondere subito a emergenze umanitarie' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Non dimentichiamo l'importanza del sostegno e della Cooperazione, in questo momento nel quale è al centro dell'attenzione l'invasione russa dell'Ucraina. Non mettiamo da parte le sfide climatiche o della pandemia. Dobbiamo lavorare tutti insieme, facendo tutto ciò che sia possibile, attraverso progetti e azioni a breve e a lungo termine”. Lo ha detto la commissaria Europea per le Partnership Internazionali, Jutta Urpilainen, in collegamento alla 2° Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo Coopera 2022. "Dobbiamo rispondere subito alle emergenze umanitarie – ha aggiunto - come quelle in presenti in Africa. Gli Stati membri della Ue sono impegnati nel contrastare la crisi alimentare. La Commissione Europea ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Non dimentichiamo l'importanza del sostegno e della, in questo momento nel quale è al centro dell'attenzione l'invasione russa dell'Ucraina. Non mettiamo da parte le sfide climatiche o della pandemia. Dobbiamo lavorare tutti insieme, facendo tutto ciò che sia possibile, attraverso progetti e azioni a breve e a lungo termine”. Lo ha detto laEuropea per le Partnership Internazionali, Jutta, in collegamento alla 2° Conferenza Nazionale dellaallo Sviluppo Coopera 2022. "Dobbiamoalle– ha aggiunto - come quelle in presenti in Africa. Gli Stati membri della Ue sono impegnati nel contrastare la crisi alimentare. La Commissione Europea ha ...

