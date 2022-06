365 giorni con Maria, 23 giugno | Inspiegabile: la statua torna da sola al santuario (Di giovedì 23 giugno 2022) La Madonna del Buio si manifesta a una bambina su di un masso che attira la sua attenzione per via di una colomba che vi si ferma lì per più di un mese. Ma segue anche un altro fatto straordinario. Una colomba rimane appollaiata su di un sasso. Questa si fa avvicinare solo da bambini, L'articolo 365 giorni con Maria, 23 giugno Inspiegabile: la statua torna da sola al santuario proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 23 giugno 2022) La Madonna del Buio si manifesta a una bambina su di un masso che attira la sua attenzione per via di una colomba che vi si ferma lì per più di un mese. Ma segue anche un altro fatto straordinario. Una colomba rimane appollaiata su di un sasso. Questa si fa avvicinare solo da bambini, L'articolo 365con, 23: ladaalproviene da La Luce di

Pubblicità

sognand0beckham : RT @diegovskij: Svegliarsi la mattina. Mezz’ora di auto per andare a lavorare. 8/9 ore di lavoro. Mezz’ora di auto per tornare a casa. 3 or… - HOSE0KTEAR : RT @diegovskij: Svegliarsi la mattina. Mezz’ora di auto per andare a lavorare. 8/9 ore di lavoro. Mezz’ora di auto per tornare a casa. 3 or… - HwaMySeiros : RT @diegovskij: Svegliarsi la mattina. Mezz’ora di auto per andare a lavorare. 8/9 ore di lavoro. Mezz’ora di auto per tornare a casa. 3 or… - benettimiriam : RT @diegovskij: Svegliarsi la mattina. Mezz’ora di auto per andare a lavorare. 8/9 ore di lavoro. Mezz’ora di auto per tornare a casa. 3 or… - eleonora_gi : RT @diegovskij: Svegliarsi la mattina. Mezz’ora di auto per andare a lavorare. 8/9 ore di lavoro. Mezz’ora di auto per tornare a casa. 3 or… -