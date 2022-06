23 giugno … (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli eventi datati 23 giugno Ha giocato nella Roma e nel Pisa, come Scarnecchia, Giovannelli, Ugolotti e Chierico. Con ‘Dodo’ ha sfiorato quella ‘Coppa Campioni’ e vinto la Coppa Italia del 1984: Mark Strukelj è nato il 23 giugno 1962 e nell’anno dei sessanta ha festeggiato da vice allenatore del Modena la vittoria del campionato di C. Nell’unica stagione in maglia giallorossa il giocatore nato a Trieste legò molto con Aldo Maldera, come ha raccontato nel volume ‘La grande Roma di Liedholm’ scritto da Luciano Tessari con Francesco Goccia e Carlotta Boni. E oggi festeggia mezzo secolo Zidane: cos’altro dire di lui? Che nella sfida Francia-Italia del Mondiale ’98 lo marcò Dino Baggio, che il 23 giugno ’94 regalò agli azzurri la vittoria sulla Norvegia nella kermesse americana. Lo stesso giorno di Zizou è nato Alberto Malusci, il quale ha ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli eventi datati 23Ha giocato nella Roma e nel Pisa, come Scarnecchia, Giovannelli, Ugolotti e Chierico. Con ‘Dodo’ ha sfiorato quella ‘Coppa Campioni’ e vinto la Coppa Italia del 1984: Mark Strukelj è nato il 231962 e nell’anno dei sessanta ha festeggiato da vice allenatore del Modena la vittoria del campionato di C. Nell’unica stagione in maglia giallorossa il giocatore nato a Trieste legò molto con Aldo Maldera, come ha raccontato nel volume ‘La grande Roma di Liedholm’ scritto da Luciano Tessari con Francesco Goccia e Carlotta Boni. E oggi festeggia mezzo secolo Zidane: cos’altro dire di lui? Che nella sfida Francia-Italia del Mondiale ’98 lo marcò Dino Baggio, che il 23’94 regalò agli azzurri la vittoria sulla Norvegia nella kermesse americana. Lo stesso giorno di Zizou è nato Alberto Malusci, il quale ha ...

