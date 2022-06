Stellantis - Parte dalla Francia la piattaforma B2B Electric Place (Di mercoledì 22 giugno 2022) Stellantis accelera sulla mobilità elettrica. E sulle flotte. E lo fa Partendo dalla Francia, lanciando B2B Electric Place, una piattaforma online nella quale vengono raccolte tutte le informazioni sui veicoli elettrici: normative, fiscalità, economia, tecnologie, procedure di ricarica, consigli di utilizzo e, naturalmente, le offerte dal mondo a elettroni della galassia Stellantis. Un grande aiuto ai fleet manager che hanno sposato l'elettrificazione delle loro flotte, i quali avranno a disposizione un ambiente ad hoc per controllare il proprio parco auto e ottenere risposte sull'adozione di questa tecnologia, a cui si affianca un percorso totalmente differente per i driver. Nella piattaforma è possibile trovare tutte le informazioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 giugno 2022)accelera sulla mobilità elettrica. E sulle flotte. E lo fando, lanciando B2B, unaonline nella quale vengono raccolte tutte le informazioni sui veicoli elettrici: normative, fiscalità, economia, tecnologie, procedure di ricarica, consigli di utilizzo e, naturalmente, le offerte dal mondo a elettroni della galassia. Un grande aiuto ai fleet manager che hanno sposato l'elettrificazione delle loro flotte, i quali avranno a disposizione un ambiente ad hoc per controllare il proprio parco auto e ottenere risposte sull'adozione di questa tecnologia, a cui si affianca un percorso totalmente differente per i driver. Nellaè possibile trovare tutte le informazioni ...

Pubblicità

gaetanofiat : Ogni dettaglio fa la sua parte: #Fiat nuova #500XSport MY22 #Stellantis #500X - MaurizioMurgia : Dopo aver mostrato in anteprima due immagini che ne mostravano i tratti, La JEEP-STELLANTIS torna con un prodotto o… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Saranno circa 13 mila (per l'esattezza 12.761) i veicoli che entro giugno Stellantis consegnerà a Pos… - GiannettiMarco : RT @ilfattoblog: 'Lo schiaffo di Tavares fa parte del personaggio spigoloso e coerente, per nulla incline all'elettrificazione' @carblogger… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Lo schiaffo di Tavares fa parte del personaggio spigoloso e coerente, per nulla incline all'elettrificazione' @carblogger… -