Stangata superbonus: chi dovrà restituire il 110% (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il superbonus rischia di essere un flop con conseguente crisi del mercato immobiliare. Cosa sta succedendo alla cessione del credito Il superbonus continua ad essere approvato da chi ne fa richiesta, ma i fondi sono esauriti fino al 2036. Fino ad adesso si è sforato già di 400 milioni. 33,3 miliardi disposti, 33,7 miliardi impegnati. L'articolo proviene da Consumatore.com.

