Stand Up! Comici in prova, le nuove puntate da stasera su Nove

Arrivano su Nove, a partire da stasera, due nuove puntate di Stand Up! Comici in prova, con Giampiero Mughini, Awed, Jill Cooper, Stefania Orlando e Filippo Magnini, guidati da cinque Comici professionisti. Arrivano stasera 22 giugno e mercoledì 29 giugno alle 21.25 su Nove, due nuove puntate di Stand Up! Comici in prova, adattamento italiano del format di successo inglese Stand UP & DELIVER di Channel 4, distribuito da All3Media International LTD con la produzione YAM112003 per Discovery Italia. Dopo il primo gruppo di VIP aspiranti Standupper, arrivano su Nove per calcare il palco altri cinque personaggi famosi.

