Sinner-Paul oggi, ATP Eastbourne 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo i guai fisici del Roland Garros, per Jannik Sinner è tempo di ritornare in campo. L’altoatesino, il cui ultimo match è finito con un ritiro contro il russo Andrey Rublev negli ottavi dello Slam parigino, sfida di nuovo Tommy Paul, dopo le vicissitudini della terra d’altura di Madrid. Con l’americano la questione, nella capitale spagnola, era stata particolarmente difficile: tre furono i match point che Sinner dovette annullare. Questa volta ci si trova sull’erba, superficie in cui lo statunitense qualcosa l’ha fatto, ma una volta giunto ai quarti del Queen’s e assunto un break di vantaggio nel primo set contro Matteo Berrettini, si è semplicemente sciolto come neve al sole, errore da non fare mai contro il romano sui prati. Se non altro, per il numero 2 d’Italia siamo di fronte a un sorteggio sì da tener d’occhio, ma non stile ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo i guai fisici del Roland Garros, per Jannikè tempo di ritornare in campo. L’altoatesino, il cui ultimo match è finito con un ritiro contro il russo Andrey Rublev negli ottavi dello Slam parigino, sfida di nuovo Tommy, dopo le vicissitudini della terra d’altura di Madrid. Con l’americano la questione, nella capitale spagnola, era stata particolarmente difficile: tre furono i match point chedovette annullare. Questa volta ci si trova sull’erba, superficie in cui lo statunitense qualcosa l’ha fatto, ma una volta giunto ai quarti del Queen’s e assunto un break di vantaggio nel primo set contro Matteo Berrettini, si è semplicemente sciolto come neve al sole, errore da non fare mai contro il romano sui prati. Se non altro, per il numero 2 d’Italia siamo di fronte a un sorteggio sì da tener d’occhio, ma non stile ...

