Scissione nei 5 Stelle, è la fine del Movimento? Conte: “Non scherziamo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – La Scissione avviata ieri da Luigi Di Maio segna la fine del Movimento 5 Stelle? “I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi? State scherzando?”. Così il leader del Movimento, Giuseppe Conte, risponde ai cronisti lasciando la sua abitazione per raggiungere la sede di Campo Marzio dove si sono riuniti poco dopo i vertici del M5S. Con Conte sono arrivati alla spicciolata Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Carlo Sibilia, Mariolina Castellone, Nunzia Catalfo. Altri ‘big’ sono collegati da remoto. Oggi alla Camera è stata formalizzata la nascita di ‘Insieme per il Futuro’, il nuovo Gruppo a cui ha dato vita Di Maio dopo l’addio al Movimento. Il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – Laavviata ieri da Luigi Di Maio segna ladel? “I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi? State scherzando?”. Così il leader del, Giuseppe, risponde ai cronisti lasciando la sua abitazione per raggiungere la sede di Campo Marzio dove si sono riuniti poco dopo i vertici del M5S. Consono arrivati alla spicciolata Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Carlo Sibilia, Mariolina Castellone, Nunzia Catalfo. Altri ‘big’ sono collegati da remoto. Oggi alla Camera è stata formalizzata la nascita di ‘Insieme per il Futuro’, il nuovo Gruppo a cui ha dato vita Di Maio dopo l’addio al. Il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita della ...

