SALINADOCFEST | i titoli del Concorso Internazionale

(Di mercoledì 22 giugno 2022) TERYKONY diTaras Tomenko (Ucraina 2022, 80’ – Anteprima Italiana in collaborazione con Biografilm Festival), un appello alla pace e alla speranza, nel racconto della vita, tra giochi e macerie, di due bambini del Donbass, in guerra dal 2014, inal. Quanti sono i film in? Sono fra i sei film in, quattro anteprime nazionali e un’anteprima mondiale, all’edizione 2022 del, la rassegna creata e ancora, diretta dalla regista Giovanna Taviani, che va in scena alla Casa del Cinema di Roma (30 giugno – 3 luglio) e sull’isola di Salina dal 15 al 18 settembre. I film MA VIE EN PAPIER di Vida Dena (Belgio, Francia, Iran 2022, 80’ – Anteprima Italiana), in cui una famiglia siriana rifugiata a Bruxelles rivive il trauma della fuga e immagina il suo ...