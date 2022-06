Red Bull, il giovane pilota Juri Vips è stato sospeso dalla scuderia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Presa di posizione fortissima (ma non criticabile) della scuderia del Toro nei confronti di Juri Vips, giovane pilota e collaudatore della Red Bull e che corre in Formula 2 con il team Hitech Grand Prix. Una brutta vicenda che ha costretto il team austriaco di Formula 1 (che tra le sue fila ha il campione del mondo in carica Max Verstappen) di sospendere con effetto immediato il suo giovane corridore. Ma cosa ha spinto il team a decretare una punizione così severa nei confronti del 21enne di nazionalità estone? Un insulto razzista proferito dal diretto interessato durante un video apparso su Twitch, la piattaforma che sempre più sta prendendo piede dedicata al mondo dello streaming. Red Bull, sospeso Juri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Presa di posizione fortissima (ma non criticabile) delladel Toro nei confronti die collaudatore della Rede che corre in Formula 2 con il team Hitech Grand Prix. Una brutta vicenda che ha costretto il team austriaco di Formula 1 (che tra le sue fila ha il campione del mondo in carica Max Verstappen) di sospendere con effetto immediato il suocorridore. Ma cosa ha spinto il team a decretare una punizione così severa nei confronti del 21enne di nazionalità estone? Un insulto razzista proferito dal diretto interessato durante un video apparso su Twitch, la piattaforma che sempre più sta prendendo piede dedicata al mondo dello streaming. Red...

