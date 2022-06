“Metodo Giorgino”. Il noto conduttore silurato dal Tg1 non ci sta e “mena” la Rai: cosa ha detto (Di mercoledì 22 giugno 2022) “È il vero grande giallo dell’estate. Si chiama il “Caso Giorgino” e non si capisce perché Rai Eri (esiste pure la casa editrice della Rai) non l’abbia ancora pubblicato”. Comincia così l’articolo di Carmelo Caruso sul «Foglio», ripreso da “Dagospia”, dedicato al mezzobusto forse più noto della televisione. “È la storia di un conduttore che sta passando per ‘fannullone’, ma che riesce a svolgere sei lavori, si dice sei, a ‘negoziare’ una trasmissione in seconda serata con la Lega e a ‘trattare’ anche la direzione del Tg1 (con il M5s) restando ovviamente berlusconiano nel profondo, democristiano nelle radici, disponibile se occorre”, insiste il giornalista. Senza dubbio la vicenda del conduttore silurato da Mamma Rai perché all’ultimo si sarebbe tirato indietro dicendosi troppo stressato per i turni ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 giugno 2022) “È il vero grande giallo dell’estate. Si chiama il “Caso” e non si capisce perché Rai Eri (esiste pure la casa editrice della Rai) non l’abbia ancora pubblicato”. Comincia così l’articolo di Carmelo Caruso sul «Foglio», ripreso da “Dagospia”, dedicato al mezzobusto forse piùdella televisione. “È la storia di unche sta passando per ‘fannullone’, ma che riesce a svolgere sei lavori, si dice sei, a ‘negoziare’ una trasmissione in seconda serata con la Lega e a ‘trattare’ anche la direzione del Tg1 (con il M5s) restando ovviamente berlusconiano nel profondo, democristiano nelle radici, disponibile se occorre”, insiste il giornalista. Senza dubbio la vicenda delda Mamma Rai perché all’ultimo si sarebbe tirato indietro dicendosi troppo stressato per i turni ...

La Rai dei Giorgino. Non è solo un conduttore di Tg, ma la metafora del "metodo Rai" Sei lavori oltre al conduttore del Tg1, oltre 400 giorni di ferie arretrate, la capacità camelontica di passare da Berlusconi, alla destra fino al M5s. La lite tra Giorgino e la direttrice del Tg1 è s ...