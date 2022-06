Kvaratskhelia al Napoli: la data dell’ufficialità e dell’arrivo a Castel Volturno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come raccontato dalla nostra redazione di SpazioNapoli, il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia non è stato convocato per le ultime partite con la Dinamo Batumi ed è quindi pronto per arrivare in casa azzurra. L’attaccante georgiano è stato ingaggiato dal Napoli per sostituire l’assenza del capitano Lorenzo Insigne pronto ad affrontare la sua nuova esperienza in MLS al Toronto. Kvaratskhelia (Getty Images) L’acquisto di Kvaratskhelia verrà ufficializzato all’apertura del mercato il 1° luglio, essendo il calciatore ad oggi ancora un giocatore della Dinamo Batumi (fino al 30 giugno). A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica, che precisa anche la data di arrivo a Castel Volturno per le visite mediche: sei giorni ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come raccontato dalla nostra redazione di Spazio, il nuovo acquisto delKhvichanon è stato convocato per le ultime partite con la Dinamo Batumi ed è quindi pronto per arrivare in casa azzurra. L’attaccante georgiano è stato ingaggiato dalper sostituire l’assenza del capitano Lorenzo Insigne pronto ad affrontare la sua nuova esperienza in MLS al Toronto.(Getty Images) L’acquisto diverrà ufficializzato all’apertura del mercato il 1° luglio, essendo il calciatore ad oggi ancora un giocatore della Dinamo Batumi (fino al 30 giugno). A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica, che precisa anche ladi arrivo aper le visite mediche: sei giorni ...

Pubblicità

MundoNapoli : La Repubblica: “Napoli, ecco la data in cui sarà ufficializzato l’acquisto di Kvaratskhelia” - _SiGonfiaLaRete : #Kvaratskhelia, ecco quando arriverà a #Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA GEORGIA - Dinamo Batumi, Kvaratskhelia risparmiato in vista del ritiro col Napoli - NapoliCalciogol : Kvaratskhelia pronto per il Napoli: non giocherà i preliminari di Champions con la Dinamo Batumi #Calciomercato… - SiamoPartenopei : Kvaratskhelia-Napoli, Repubblica: ecco quando sarà ufficiale e quando sarà in città, le date -