Juve, mercato esterni a due velocità: tra le avances di Tevez a Di Maria e Kostic che aspetta l'affondo bianconero (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mettere le ali a Vlahovic. E' questa una delle priorità maggiori per la Juventus in sede di mercato estivo 2022. E se la questione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mettere le ali a Vlahovic. E' questa una delle priorità maggiori per lantus in sede diestivo 2022. E se la questione...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Dzeko: il #Valencia pista fredda. La #Juve, che cerca un profilo così o come #Arnautovic, sullo sfondo nel caso in… - forumJuventus : (Cds) 'Demiral, Brunori, Beruatto e gli altri: ecco il tesoretto Juve per il mercato'? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, TRATTATIVA SEMPRE VIVA PER DI MARIA Proposto un contratto 1+1 per l'argentino #SkySport… - Grande__Jack80 : @MCaronni Ma non sei impegnato a seguire il roboante mercato Juve? - MarioCalta85 : RT @CRISTIANUCCIO77: 'Diverse persone volevano che accettassi la Juve, perché avrebbero ricevuto un compenso: il mercato in Italia funziona… -