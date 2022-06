Inps-Upb, 'Quota 100' maggior numero al Nord ma di più al Sud in rapporto a occupati e uscite (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Se in valore assoluto le pensioni con 'Quota 100' sono state più concentrate al Nord, meno al Mezzogiorno e ancor meno al Centro, in percentuale della base occupazionale o del flusso medio delle uscite per pensione anticipata (quelle più simili a “Quota 100”) mostrano le incidenze maggiori al Mezzogiorno e minori al Nord, con il Centro in posizione intermedia. I pensionamenti dal comparto privato sono lo 0,4% della relativa base occupazionale, con un picco dell'1,2% per il settore “Trasporto e magazzinaggio”, Quota che diventa dell'1,3% nel comparto pubblico, con picco del 2,9% per le “Funzioni centrali”. E' quanto emerge da un'analisi congiunta Inps e Ufficio Parlamentare di bilancio (Upb), "Un bilancio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Se in valore assoluto le pensioni con '100' sono state più concentrate al, meno al Mezzogiorno e ancor meno al Centro, in percentuale della base occupazionale o del flusso medio delleper pensione anticipata (quelle più simili a “100”) mostrano le incidenzei al Mezzogiorno e minori al, con il Centro in posizione intermedia. I pensionamenti dal comparto privato sono lo 0,4% della relativa base occupazionale, con un picco dell'1,2% per il settore “Trasporto e magazzinaggio”,che diventa dell'1,3% nel comparto pubblico, con picco del 2,9% per le “Funzioni centrali”. E' quanto emerge da un'analisi congiuntae Ufficio Parlamentare di bilancio (Upb), "Un bilancio di ...

