Ferie, multe fino a 5.000 euro per i datori di lavoro: cosa succede? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche i datori di lavoro devono stare attenti a fornire le Ferie ai lavoratori. In caso di errore, infatti, la sanzione può essere pesante. I casi. Le Ferie non solo sono uno strumento importante per i lavoratori ma un vero e proprio diritto. Queste vengono prese, tramite accordo con il datore di lavoro, per ricaricare le pile. Può capitare, però, che alcuni titolari non rispettino tutte le regole previste dalla Legge. cosa che può portare a delle sanzioni davvero salatissime. Fonte Foto Adobe StockCome ben sappiamo, il rapporto tra lavoratore e datore è fatto da regole molto precise. In queste rientra anche la concessione delle Ferie. Ogni lavoratore dipendente, infatti, ha diritto ad una pausa a prescindere dal contratto stipulato. Che sia ... Leggi su chenews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche ididevono stare attenti a fornire leai lavoratori. In caso di errore, infatti, la sanzione può essere pesante. I casi. Lenon solo sono uno strumento importante per i lavoratori ma un vero e proprio diritto. Queste vengono prese, tramite accordo con il datore di, per ricaricare le pile. Può capitare, però, che alcuni titolari non rispettino tutte le regole previste dalla Legge.che può portare a delle sanzioni davvero salatissime. Fonte Foto Adobe StockCome ben sappiamo, il rapporto tra lavoratore e datore è fatto da regole molto precise. In queste rientra anche la concessione delle. Ogni lavoratore dipendente, infatti, ha diritto ad una pausa a prescindere dal contratto stipulato. Che sia ...

