“E vai | finalmente” Belen Rodriguez e Stefano De Martino | è successo E ora tutto cambia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 giugno 2022)De, la conferma è ufficiale. La splendida mamma di Santiago e della piccola Luna Marì al centro dei riflettori per quanto riguarda la vita privata. Nessuna foto di coppia appare nei rispettivi profili social, ma oggi la foto metterebbe in chiaro la situazione. Ecco cosa èDe, la conferma. Pochi giorni dall’ultima ipotesi sul matrimonio da celebrare nuovamente tra i due belli della televisione italiana. Un rumor messo in circolo in quest’ultimo periodo poi messo in chiaro dal papà di Santiago nel corso di un’intervista per il settimanale Gente. Il bacio traDe ...