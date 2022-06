Draghi alla Camera: 'Grazie per il sostegno all'Ucraina' (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Il vostro sostegno è fondamentale, l'unità è essenziale perchè queste decisioni riguardano la guerra ma anche la situazione economica interna". Così il premier Draghi oggi alla Camera nel suo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Il vostroè fondamentale, l'unità è essenziale perchè queste decisioni riguardano la guerra ma anche la situazione economica interna". Così il premierogginel suo ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Il nostro sostegno a #Kiev è anche un impegno alla ricostruzione del Paese. Non è un’impresa che… - AlexBazzaro : Ah, alla fine i 5stelle voteranno il testo di maggioranza per #draghi Le pagliacciate di questi giorni erano propa… - AlexBazzaro : Forza grillini provate un’esperienza diversa in questa Legislatura. La coerenza. Votatelo sto no alla risoluzione. #Draghi #DiMaio #Ucraina - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: #Draghi ricorda agli insorgenti del #M5s che non ha bisogno di un nuovo mandato del parlamento per inviare armi all'#Uc… - Ernesto29296958 : Draghi ' con le sanzioni SPEZZEREMO le reni alla RUSSIA..!! 21 Giugno 2022...!! 18 Settembre 1938 Mi ricorda qual… -