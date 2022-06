Di Maio inizia con una gaffe: il nome scelto per il suo partito esiste già. E si è rivelato un flop… (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si chiamerà “Insieme per il futuro” il nuovo partito di Luigi Di Maio, quello che da ieri sera – dopo lo strappo dal M5S – dà il nome ai nuovi gruppi di Luigi Di Maio. Peccato che l’idea non sia particolarmente originale, come spiegano gli esperti. “Non è sicuramente un nome nuovo”, dice all’Adnkronos Gabriele Maestri, giurista ed esperto di simboli, nonché curatore del sito ‘I simboli della discordia’. “Insieme per il futuro”: Di Maio sceglie un nome inflazionato “Scorrendo le liste pubblicate sul Ministero dell’Interno delle elezioni amministrative degli ultimi 4 anni, scovate dal collega Massimo Bosso per ‘I simboli della discordia’, quest’anno si trovano 4 liste con quel nome, più 2 con nomi molto simili (‘Insieme per un futuro’ e ‘Insieme verso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si chiamerà “Insieme per il futuro” il nuovodi Luigi Di, quello che da ieri sera – dopo lo strappo dal M5S – dà ilai nuovi gruppi di Luigi Di. Peccato che l’idea non sia particolarmente originale, come spiegano gli esperti. “Non è sicuramente unnuovo”, dice all’Adnkronos Gabriele Maestri, giurista ed esperto di simboli, nonché curatore del sito ‘I simboli della discordia’. “Insieme per il futuro”: Disceglie uninflazionato “Scorrendo le liste pubblicate sul Ministero dell’Interno delle elezioni amministrative degli ultimi 4 anni, scovate dal collega Massimo Bosso per ‘I simboli della discordia’, quest’anno si trovano 4 liste con quel, più 2 con nomi molto simili (‘Insieme per un futuro’ e ‘Insieme verso ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Da oggi inizia un nuovo percorso. Abbiamo bisogno di aggregare i migliori talenti e le migliori capacità,… - fanpage : Il ministro degli Esteri Luigi #DiMaio annuncia la rottura con il M5s: “Ringrazio il M5s per tutto quello che ha fa… - SecolodItalia1 : Di Maio inizia con una gaffe: il nome scelto per il suo partito esiste già. E si è rivelato un flop…… - JMorfasso : RT @marco_sampietro: Di Maio:'Da oggi inizia un nuovo percorso. Per fare progredire l'Italia da Nord a Sud abbiamo bisogno di aggregare i m… - Tsanlicandro : RT @OrtigiaP: Il discorso di @LuigiDiMaio.. nuovo partito Insieme per il Futuro... draghiano fino al midollo, l'antitesi di quello per cui… -