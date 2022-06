Dal cibo al lavoro | l’aiuto di Rotary Food Box per 100 famiglie in difficoltà

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Bergamo. La seconda edizione diBox si è da poco conclusa portando sostegno per 6 mesi a 100(circa 370 persone) attraverso la distribuzione di prodotti alimentari di primaria qualità e un nuovo ampliato progetto che ha permesso di passare dalla cura attraverso ilall’apertura di un nuovo orizzonte di crescita professionale per chi sembrava non averne.Box 2 ha visto la conferma del coinvolgimento delle istituzioni: Comune di Bergamo-Assessorato alle Politiche Sociali, Confartigianato Bergamo, Confindustria Bergamo, Confcooperative, Aspan Bergamo e Arenbì Onlus. 40 aziende del territorio si sono messe a disposizione del progetto donando i loro prodotti e servizi e offrendo tirocini formativi per persone con fragilità. Tra i destinatari delle box ...

AngeloCiocca : Istat, accelera l’inflazione al 6,8% a maggio: «Mai così alta dal 1990». Il boom dei prezzi su energia, cibo e tras… - ClaudiaZol2 : RT @fatina909: RODOLFO ?????????? Veniva picchiato di continuo dal proprietario e gli operai della ditta dove si era rifugiato Cercava solo u… - pajapajce73 : RT @fatina909: RODOLFO ?????????? Veniva picchiato di continuo dal proprietario e gli operai della ditta dove si era rifugiato Cercava solo u… - lauren__canary : RT @stateofhaiz: tally che approfitta dello scioc di raelle per sgraffignarle il cibo dal piatto Io le amo vi prego #motherlandfortsalem… - LoveBellaria : RT @fatina909: RODOLFO ?????????? Veniva picchiato di continuo dal proprietario e gli operai della ditta dove si era rifugiato Cercava solo u… -

la Repubblica

Alle risorse già stanziate nell'ultimo annogoverno , si aggiungono infatti altri 3,27 ... Lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori ha analizzato dove sono saliti i costi pere bevande, e ...'Dalla Lombardia alla Sicilia,Piemonte al Molise,Veneto al Lazio, dalla Toscana alla ... dando precedenza al settore agricolo per garantire la disponibilità di, prevedere uno ... Trasporto su strada: la metà delle emissioni arrivano dal cibo che viaggia Ma scioperano anche per la cancellazione dei tagli salariali e per la mancanza di «acqua e cibo per gli equipaggi», spesso "impossibilitati a scendere dall’aereo anche per 14 ore consecutive". Si ...La guerra in Ucraina minaccia di provocare una crisi globale e di mettere a serio pericolo la sicurezza alimentare di moltissimi Paesi grazie anche all'effetto combinato di mutamenti climatici e pande ...