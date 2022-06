Covid | Pregliasco | “Una persona con Omicron 5 può contagiarne altre 15-17”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Eravamo già in pre allerta per un rialzo dei contagi”“in autunno, ma la presenza di questa nuova varianteBA.5 ci ha sorpreso. Questo virus presenta una contagiosità estrema, superiore addirittura a quella del morbillo e della varicella, con un R0 che oscilla tra i 15 e i 17: basti pensare che la variante Wuhan”, quella originaria, “aveva un R0 di 2,5, mentre la Delta di 7. Questi valori rappresentano il numero medio di casi secondari rispetto a un caso indice, quindi” sono “valori che la rendono molto più temibile: una” infettata da BA.5 “può15 o 17”. Ad ammonire sulla super trasmissibilità della sottovariante5, destinata a diventare dominante anche in Italia, è il virologo Fabrizio, ...