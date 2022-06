Covid: in Puglia 1 morto e 3.365 casi, il 25% dei test (Di mercoledì 22 giugno 2022) Oggi in Puglia si registrano 3.365 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 13.427 test analizzati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 25%. C'è stato inoltre un decesso. I nuovi casi sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Oggi insi registrano 3.365 nuovidi contagio da Coronavirus su 13.427analizzati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 25%. C'è stato inoltre un decesso. I nuovisono stati ...

