Conte blinda leadership e poltrone di ciò che resta del M5S: "Il sostegno a Draghi non è in discussione" (video) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Conte, assediato dalle domande dei cronisti, replica con supercazzole, risposte sfuggenti e sorrisi tirati, e blinda il posto del M5S al governo: «Il sostegno a Draghi non è messo in discussione»… I conti non tornano, ma il momento dei 5S del resto è a dir poco caotico. Dopo lo stress delle ultime ore, Conte&co. necessitano decisamente di una pausa. Break che si concedono in un locale a pochi passi dalla sede M5S di Via Campo Marzio, dove il leader di quel che resta del Movimento dopo lo strappo di Di Maio, insieme a Roberto Fico e altri maggiorenti del Movimento 5 Stelle (Paola Taverna, Fabio Massimo Castaldo, Alessandra Maiorino, Nunzia Catalfo, Ilaria Fontana, Steni Di Piazza, Riccardo Ricciardi, Roberta Lombardi, Rossella Accoto e Mario Turco), si sono dati ...

