Compagnia Calicanto apre la rassegna nei quartieri - Cronaca - lanazione.it

Compagnia Calicanto apre la rassegna nei quartieri

Venerdì, alle ore 20,30 il primo spettacolo della rassegna - Poeta in Erba a cura dellaProfumo di- andrà in scena a Trinità. Martedì 28 giugno, alle ore 21, il circolo di ...... grazie al suo coraggio ed indi nuovi ed inaspettati amici. La XV edizione della Festa ... all'Associazione Culturaledi Zafferana, alla rivista Andersen, all'Accademia di Belle ... Compagnia Calicanto apre la rassegna nei quartieri Ecco nel dettaglio tutto il programma di Teatro sotto casa, l’iniziativa ideata da Arci val di Magra con il patrocinio e il contributo del Comune di Sarzana che ha l’obiettivo di portare la cultura an ...Primo appuntamento il 24 giugno a Trinità. Ponzanelli: "Il nostro calendario estivo esce dal centro storico per coinvolgere tutta la cittadinanza". Tognoni: "Iniziativa popolare che vede protagonisti ...