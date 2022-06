ATP Eastbourne 2022, Lorenzo Sonego vede nero con Alex De Minaur: sconfitta nella riedizione della finale 2021 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alex De Minaur è sempre più una chimera per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, numero 32 del mondo, viene estromesso dal torneo ATP di Eastbourne 2022 nella riedizione dell’ultimo atto dello scorso anno: l’oceanico si impone per 7-6 6-2 in poco più di 90 minuti di partita, confermandosi una bestia nera per l’azzurro: in tre partite Lorenzo ha vinto un solo set, proprio sull’erba britannica. La prima frazione è alla stregua della finale del 2021; si procede a ranghi pressoché compatti, con i servizi che reggono bene il confronto. Sonego serve più prime, ma è quello che tende a concedere di più, tanto è vero che l’unica palla break del set arriva quando è lui a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022)Deè sempre più una chimera per. Il tennista torinese, numero 32 del mondo, viene estromesso dal torneo ATP didell’ultimo atto dello scorso anno: l’oceanico si impone per 7-6 6-2 in poco più di 90 minuti di partita, confermandosi una bestia nera per l’azzurro: in tre partiteha vinto un solo set, proprio sull’erba britannica. La prima frazione è alla streguadel; si procede a ranghi pressoché compatti, con i servizi che reggono bene il confronto.serve più prime, ma è quello che tende a concedere di più, tanto è vero che l’unica palla break del set arriva quando è lui a ...

