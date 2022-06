Von der Leyen, 'sinergia con Draghi, è un vero europeo' (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier Mario Draghi "è un leader notevole. Porta stabilità all' Italia. È un vero europeo e ha una grande esperienza ed è davvero importante cooperare in modo stretto. E ciò funziona molto bene ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier Mario"è un leader notevole. Porta stabilità all' Italia. È une ha una grande esperienza ed è davimportante cooperare in modo stretto. E ciò funziona molto bene ...

Pubblicità

fanpage : 'L'Unione europea non ricada nei combustibili fossili, come il carbone e altri'. La presidente della Commissione… - LaStampa : Von der Leyen: “Sinergia con Draghi, è un leader notevole e un vero europeo” - TgLa7 : Von der Leyen, 'sinergia con #Draghi, è un vero europeo' - resze7 : @Barbiero Ho apprezzato tantissimo le parole di oggi di Von der Leyen su di lui, l'ha descritto in modo perfetto: un vero leader europeo. - ClaudioZavatti1 : RT @angelo_falanga: In Georgia, migliaia di persone sono uscite per protestare perché la Commissione europea il 17 giugno ha rifiutato alla… -