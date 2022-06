Ultime Notizie – Putin: “Missile ‘Sarmat’ operativo entro fine anno” (Di martedì 21 giugno 2022) Il Missile balistico intercontinentale ‘Sarmat’ sarà operativo entro la fine dell’anno. Lo ha annunciato il presiente russo Vladimir Putin in un incontro al Cremlino con i diplomati dell’Accademia militare russa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Ilbalistico intercontinentalesaràladell’. Lo ha annunciato il presiente russo Vladimirin un incontro al Cremlino con i diplomati dell’Accademia militare russa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

