Ucraina: 1 morto e 6 feriti per raid russi a Mykolaiv a sud (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA, 21 GIU - Almeno un civile ucciso e sei feriti nella regione di Mykolaiv nel sud dell'Ucraina per i bombardamenti russi. Lo ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA, 21 GIU - Almeno un civile ucciso e seinella regione dinel sud dell'per i bombardamenti. Lo ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale di ...

Pubblicità

officialMorris : RT @pbecchi: Roma: “pronto soccorso del San Camillo, su una barella accanto a un morto” . Ci sono i soldi per le armi da mandare in Ucraina… - Vesuvio_1209 : È vero, come hanno riferito i media russi nel 2017 che i volontari italiani stavano combattendo come mercenari con… - StefaniaVaselli : RT @gingkoedizioniV: PIU' ARMI ALL'UCRAINA! 'LA MIA NOTTE DA INCUBO AL PRONTO SOCCORSO DEL SAN CAMILLO SU UNA BARELLA ACCANTO A UN MORTO' h… - PierangeloDipal : @StefanoAliboni @FPanunzi davvero? invece il milione di civili morti in iraq per cosa è morto? e i civili morti in… - GmTafalia66 : RT @gingkoedizioniV: PIU' ARMI ALL'UCRAINA! 'LA MIA NOTTE DA INCUBO AL PRONTO SOCCORSO DEL SAN CAMILLO SU UNA BARELLA ACCANTO A UN MORTO' h… -